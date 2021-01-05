Родные и близкие 66-летней жительницы Стерлитамака Елены Тимофеевой (в девичестве Меркуловой) уже 10 дней не могут найти себе места от беспокойства. 25 декабря женщина вышла ненадолго из дома, и с тех пор от нее нет никаких известий. Домочадцы очень переживают за пожилую родственницу, ведь у нее проблемы с сердцем, и она нуждается в медицинской помощи. Сейчас поисками Елены Тимофеевой занимаются полицейские, а также волонтеры-поисковики отряда «Лиза Алерт».Приметы: рост 155 см, полного телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.Одежда: черная вязаная шапка, осенняя куртка вишневого цвета, черные брюки, сапоги серые.Если вам что-то известно о местонахождении Елены Тимофеевой, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.