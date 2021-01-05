Накануне житель Белорецка опубликовал в соцсетях видео, на котором чуть ниже плотины со стороны местного металлургического завода в реку Белую стекают потоки странной жидкости бурого цвета. На видеозапись тут же отреагировал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта, который сообщил о случившемся в министерство экологии Башкирии и Роспотребнадзор, а также сам лично выехал на место происшествия, чтобы оценить ситуацию. Уже к утру 5 января никаких выбросов не наблюдалось.Как позже объяснила глава пресс-службы Белорецкого металлургического завода Оксана Боровых, в тот день произошел «разовый выброс ила со дна гидротехнического сооружения (шламоотстойника) при таянии и обрушении льда». Предположительно, именно оксид железа, содержащийся в иле, и придал воде такой темный цвет. Сотрудники комбината быстро обнаружили проблему и в короткие сроки устранили ее. Сейчас обстоятельства и нанесенный экологии ущерб выясняет региональный Роспотребнадзор.