В Госкомитете по делам юстиции Башкирии продолжают подводить итоги прошедшего 2020 года. Некоторые из них оказывается весьма неожиданными: например, издание UfacityNews.ru сообщает, что в минувшем году трое жителей Башкирии решились на такой серьезный шаг как смена пола, а позже получить новый паспорт. К слову, это число значительно меньше по сравнению с 2019 года - тогда изменить свой пол решились сразу семь человек.Напомним, что ранее мы писали о самой молодой маме в Башкирии в 2020 году – ей стала 13-летняя школьница. А вот самой возрастной мамой стала 59-летняя жительница республики.