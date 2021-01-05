В Уфе в ночь на 7 января, когда будет отмечаться один из главных христианских праздников Рождество, перекроют несколько улиц. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Так около кафедрального собора Рождества Богородицы будет перекрыт проезд по улице Кирова от Айской до Ветошникова, включая улицы Амурскую и Крестьянскую. Около Свято-Сергиевского собора будет запрещен проезд по улице Бехтерева в створе улицы Менделеева.Ограничения проезда будут действовать с 20.00 6 января до 8:00 7 января. Уфимцев и гостей города просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее планировать объездные маршруты.