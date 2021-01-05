Сегодня, 5 января, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. Во-первых, на дорогах обещается сильная гололедица, поэтому будьте максимально осторожны, выезжая на трассу. Во-вторых, в республике ожидается снег и юго-восточный умеренный ветер, и лишь только в юго-восточных районах обойдется без осадков. Что касается температуры воздуха, то днем столбики термометров покажут отметку -5; -10 градусов, а вот ночью уже похолодает до -13, а в отдельных районах при прояснении и вовсе подморозит до -20 градусов. Такая погода продержится в Башкирии еще ближайшие два дня.В Уфе также будет пасмурно и снежно, впрочем, для прогулок по раскрашенному новогодними огнями городу, это совершенно не помеха. А уже завтра, 6 января, днем и вовсе проглянет солнце, правда, и похолодает до -13.