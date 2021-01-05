Эпидемия ковида в Башкирии будто и не думает сбавлять обороты: так, за последние сутки в республике зарегистрировано 168 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее число заболевших уже приближается к 20 тысячам – 19910 человек. Из них сейчас на лечении остаются 4480 пациентов: 749 находятся в стационарах, еще 3731 переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме, находясь на амбулаторном лечении.Также за последние 24 часа от осложнений СOVID-19 скончались двое человек, а общее число жертв вируса достигло 149 жителей республики. Что касается выздоровевших, то их число увеличилось на 87 человек, полностью вылечились с начала эпидемии уже 15281 человек.Напомним, что накануне эксперты сообщили, от каких сопутствующих заболеваний чаще всего умирают пациенты с коронавирусом в Башкирии. На первом месте оказалась сердечно-сосудистая недостаточность (79 человек), на втором сахарный диабет (34 человека), а на третьем - заболевания органов дыхания (29 человек).