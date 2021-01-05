Накануне вечером в Баймаке в службу спасения поступило сообщение, что из-за аварии автомобиль вынесло с дороги прямо на реку, после чего машина провалилась под лед. К счастью, водителю удалось самостоятельно выбраться из машины, прежде чем салон полностью заполнился водой, а спасатели помогли вытащить автомобиль на берег.В Госкомитете Башкирии по ЧС отмечают, что это уже второй подобный случай в 2021 году. Так, 3 января в селе Лаклы Салаватского района автомобиль после аварии провалился под лед на реке Ай. И снова произошло чудо – никто не пострадал, более того, водителю даже самостоятельно удалось вытащить машину из воды.