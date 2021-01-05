Совершенно неожиданно закончилось празднование Нового года для 14-летнего школьника из села Актуганово Калтасинского района. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», вечером 2 января восьмиклассник вышел во двор вместе со своим 33-летним братом запускать фейерверки. Вот только или пиротехника была неисправной, или старший брат нарушил правила безопасности, но одна из петард попала прямо в глаз мальчику.Ребенка увезли на скорой в нефтекамскую больницу с контузией и тяжелым проникающим ранением правого глазного яблока. Врачи прооперировали школьника, но удастся ли сохранить ему зрение – пока неизвестно. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли коробку из-под салютов, чтобы провести экспертизу пиротехники.