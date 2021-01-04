Поиски 18-летней Миланы Халиуллиной благополучно завершились. По информации ее мамы, столичного фотографа Сауле Халиуллиной, ее дочь жива и здорова. Полицейские обнаружили беглянку на борту самолета.– Милана нашлась. Мне позвонили из полиции, сказали, что она в самолете сейчас находится, летит в Екатеринбург. Ребенок мой завалил сессию, я ее отругала, она собрала вещи и уехала, пока я была на работе, – рассказала Сауле.Взволнованная мама поблагодарила всех, кто помогал в поисках девушки и волновался за ребенка вместе с ней.Напомним, что Милана пропала сегодня, когда ушла из дома, никому не сказав. Информацию о ее местонахождении не знали ни знакомые, ни друзья.