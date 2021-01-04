В Уфе начались поиски 18-летней Миланы Халиуллиной. По информации ее мамы, столичного фотографа Сауле Халиуллиной, девочка исчезла сегодня, 4 января, в районе центра башкирской столицы при невыясненных обстоятельствах.– Милана реально пропала. Непонятно, куда она ушла, и друзья не знают. Поэтому, кто в курсе, кто знает, где Милана, пожалуйста, отзовитесь, напишите. Потому что, если она ушла сама, то пусть она вернется домой, потому что мама сейчас очень сильно переживает, ищет ее. Ее все любят, – подтвердила информацию подруга семьи.Сама мама девочки Сауле сообщила, что Милана вышла из дома, а после чего пропала. На ней была черная куртка, черные спортивные брюки, коричневые ботинки и шапка. Активные поиски начались в течение последних нескольких часов. Ребенка также ищет полиция.Всю информацию можно сообщить по телефону 8 919 613 17 92.