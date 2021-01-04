Башкирии Фонд содействия реформирования ЖКХ одобрил еще одну дополнительную заявку на финансирование переселения граждан из аварийного жилья в 2020-2021 годах. По данным пресс-службы фонда, республика получит еще 184,86 млн рублей. Общая сумма трат в настоящий момент оценивается в 240,96 млн рублей.– Денежные средства предусмотрено направить на переселение 455 человек из 180 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 6,96 тыс.кв.м на территории 6 муниципальных образований, — передается в сообщении.Программа рассчитана, напомним, на расселение аварийных домой, признанных такими до 1 января 2017 года.