Госкомитет по ЧС сообщает, что в Башкирии с начала 2021 года произошло 80 пожаров, в которых погибли шесть человек. Последним пострадавшим, по данным ведомства, был 51-летний мужчина, который получил травмы после пожара в Нефтекамске 3-го января.– Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям информирует, что более 90 % пожаров происходит в жилых домах и надворных постройках граждан, – передали в пресс-службе комитета.Основной причиной пожаров ведомстве назвали неосторожное обращение с огнем, часто – в состоянии алкогольного опьянения. Зимой причиной трагедии становится нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушения правил устройства и эксплуатации печей.