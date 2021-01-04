В Башкирии налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей продлили до 2024 года, передали в пресс-службе Курултая республики. Сообщается, что депутаты парламента приняли его в ноябре 2020 года.Председатель Госсобрания Константин Толкачев проинформировал, что ранее предприниматели получали право не платить налог до 1 января 2021 года. Законопроект, отметил он, продлевает налоговые каникулы еще на три года.По его словам, принятая инициатива сократит поступления в бюджет, но может показать хорошую экономическую отдачу. По оценкам, ежегодно будет потеряно из-за продления налоговых каникул около 90 млн рублей.