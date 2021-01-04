В интервью \\"Московскому комсомольцу\\" адвокат, представляющая интересы экс-дознавательницы в суде по делу об изнасиловании тремя бывшими полицейскими, рассказала о том, как сложилась жизнь ее подзащитной во время процесса.Адвокат Ирина Валеева заявила, что ее некоторые коллеги и журналисты пытались затравить 23-летнюю девушку. Во время процесса бывшую сотрудницу правоохранительных органов пытались выставить «не тем человеком» и приписывали ей выдуманные негативные черты.Юрист также рассказала и о том, что ей предлагали взятку в обмен на отказ защищать девушку.– Он позвонил, сказал: \\"Вот тебе пять миллионов\\". Я опешила, промолчала. <…> Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег, и продолжил: \\"Я понимаю, что мало, ну давай десять\\". Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов, – заявила Валеева.