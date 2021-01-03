В Мелеузе выясняют обстоятельства ДТП, в котором мог участвовать сотрудник МВД.Информация об аварии с участием внедорожника «Toyota» появилась в соцсетях вечером второго января. Очевидцы рассказали, что водитель белого автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение. Кто-то из свидетелей ДТП и вовсе заявил, что управлял иномаркой местный сотрудник ГИБДД, который был нетрезв. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.В пресс-службе МВД Башкирии прокомментировали, что по факту случившегося начата служебная проверка.- По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом, - объявили силовики.