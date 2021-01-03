4 января жителей Башкирии ожидает прохладная и снежная погода.По данным Башгидромета, в первый понедельник 2021 года в республике выпадет снег и усилится ветер южного направления. Ночью температура воздуха опустится до -20 градусов, а днем потеплеет до -11.В Уфе будет чуть теплее, чем в среднем по республике. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в промежутке от -7 до -10 градусов. Также в Башкирской столице ожидается умеренный южный ветер и снег.Похожая погода сохранится в Башкирии и в ближайшие дни.