45-летний житель Башкирии 11 лет подряд насиловал своих дочек.Подробности страшной истории вскрылись прямо в преддверии Нового года. В полицию обратилась 12-летняя девочка, которая обвинила своего отчима в сексуальном насилии. Мужчина якобы издевался над ней 9 лет. Вскоре в полицию пришла и 15-летняя родная дочка мужчины – она заявила, что родной отец совершал над ней «действия сексуального характера» на протяжении 11 лет.Вскоре предполагаемого извращенца доставили в отделение для беседы со следователями. По предварительной информации, мужчина решил во всем признаться и подтвердил рассказы дочек о сексуальном насилии. Стражи порядка возбудили два уголовных дела и задержали подозреваемого.