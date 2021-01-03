Депутаты Курултая Башкирии представили проект закона о запрете деятельности передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.Напомним, что летом 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров неожиданно выступил против передвижных зоопарков. Он попросил коллег представить ему план, который ограничит работу подобных заведений в регионе. Спустя четыре месяца депутаты Курултая Башкирии на федеральном уровне представили проект закона об ответственном обращении с животными. Документ, в том числе, предусматривает запрет на деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.Спикер Курултая республики Константин Толкачев объяснил инициативу защитой о животных, которые «всесезонно ютятся в тесных клетках».Любопытно, что в ноябре 2019 года в Уфе разгорелся настоящий скандал из-за возможного строительства стационарного дельфинария. Для доказательства легитимности одобрения проекта, власти Уфы провели открытые слушания, на которых глушили связь спецсредствами (в мэрии города назвали это обычными мерами безопасности - Ред). Также среди участников слушаний было немало бюджетников, которых якобы «попросили» высказаться за строительство дельфинария.