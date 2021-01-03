Уфимцы на новогодних каникулах устроили огромную очередь на входе в популярный торговый центр.Фотографии огромной толпы на входе в торговый центр появились в соцсетях вечером в субботу, 2 января. Автор утверждает, что такая ситуация возникла у входа в крупный уфимский торговый центр. Судя по всему, «свободные» места внутри торгового центра закончились, и некоторым посетителям приходится ждать своей очереди. Также очередь могла возникнуть из-за того, что у всех гостей торгового центра проверяют температуру и наличие средств индивидуальной защиты.Любопытно, что согласно данным торгового центра, на момент написания заметки, в его помещениях «полная загрузка».