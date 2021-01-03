В Управление дорожного хозяйства Башкирии предупредили водителей о снегопаде.В ведомстве предупреждают, что в скором времени на территории республики ожидается ухудшение погодных условий. Облачная погода сохранится еще несколько дней, а также ожидается небольшой снег, которые в некоторых районах может усилиться до умеренного.Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и не нарушать ПДД – из-за снегопада видимость на трассе может упасть до 2-4 километров.Помимо этого в дорожном ведомстве предупредили о возможности возникновения гололеда на отдельных участках дорог.