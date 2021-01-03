По состоянию на 3 января число заболевших коронавирусом в Башкирии составляет 19 572 человека.По данным Минздрава республики, только за минувшие сутки опасный вирус выявили у 169 пациентов. Таким образом, число выявленных в регионе случаев COVID-19 уверенно приближается к отметке в 20 тысяч.Также в медицинском ведомстве сообщили, что в больницах лечение от коронавируса получают 728 пациентов. На амбулаторном лечении – 3 518 человек. Выздоровели за 24 часа 23 человека, а общее число вылечившихся составляет 15 179.Медики отметили, что за минувшие сутки в регионе выявили еще 2 смерти от коронавируса. Число жертв опасного вируса в Башкирии выросло до 147 человек.