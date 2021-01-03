В Уфе сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который пытался убежать из магазина с украденным товаромВ пресс-службе силового ведомства сообщили, что неприятная история случилась ранним утром 1 января. В одном из магазинов в северной части города произошла сработка сигнализации – на место немедленно выехали дежурившие в праздник росгвардейцы.На месте стражи порядка увидели неадекватного мужчину, который разбил закрытую дверь магазина и пытался убежать. В тележке у горе-покупателя был алкоголь и продукты к новогоднему столу. Разумеется, мужчину задержали и доставили в полицию.В отделении гражданин сообщил, что отмечал Новый год в компании своей подруги. Неожиданно у парочки закончилась еда и алкоголь. 36-летний любовник отправился в магазин, который оказался закрыт. Несмотря на это, он забрался внутрь и попытался украсть продукты. За этим делом его и увидели неравнодушные жители Орджоникидзевского района Уфы, которые вызвали росгвардейцев.