В мэрии Уфы рассказали об итогах 2020 года в сфере дорожного строительства и благоустройства.Одним из самых главных проектов чиновники назвали открытие улицы Валерия Лесунова и примыкающего к ней участка бульвара Баландина. На дорогу длиной более чем в 1.2 км потратили порядка 261 млн рублей. В эту стоимость входит не только укладка асфальта и бордюров. Помимо этого здесь обустроили всю прилегающую территорию – установили освещение, светофоры, канализацию для отвода сточных вод и переустроили коммунальные сети.В 2021 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе отремонтируют порядка 19 км дорог. В список попадают бульвары Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улицы Галле и Парковая. Также рабочие продолжат реконструкцию улицы Комсомольской и стройку нового моста через реку Белую.