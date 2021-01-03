19-летний нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров забил гол в матче сборной России против соперников из Германии на МЧМ-2021.Вечером 2 января в канадском городе Эдмонтон проходил матч четвертьфинала Молодежного Чемпионата мира по хоккею. В состав команды Игоря Ларионова попали все три вызванные из «Салавата Юлаева» игрока – форварды Родион Амиров и Данил Башкиров, а также защитник Шакир Мухамадуллин.В первом периоде ворота сборной Германии поразил главный герой сборной Василий Понамарев. Из всей уфимской тройки отличиться заброшенной шайбой в этом матче смог Башкиров, который забил решающий гол в середине второго периода. В конце встречи игроки сборной Германии отыграли одну шайбу, но для победы этого было недостаточно .5 января состоятся матчи за выход в финал МЧМ. Сборной России предстоит встретиться с хозяевами чемпионата из Канады.