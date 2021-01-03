В Башкирии разыскивают 33-летнюю Регину Фомичеву, которая пропала в новогодние праздники.Как стало известно волонтерам поискового сообщества «Лиза Алерт», 33-летняя уфимка перестала выходить на связь с близкими 2 января. По словам добровольцев, она вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Родственники пропавшей решили обратиться за помощью к волонтерам и общественности.Приметы пропавшей: волосы рыжего цвета, среднее телосложение, рост 175 сантиметров.Была одета: черная куртка и серые штаны.Если вы знаете, где может находиться Регина, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или волонтерам по бесплатному номеру 8-800-700-54-52.