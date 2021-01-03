Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии, где можно безопасно отдохнуть на новогодних праздниках.Напомним, что в Башкирии, как и в других регионах страны, проходят длинные новогодние каникулы – аж до 11 января. Для того, чтобы развеселить жителей республики за долгие за 11 выходных дней власти региона придумали целую программу праздничных мероприятий. Накануне вечером о ней напомнил Радий Хабиров.- На улице, утверждают медики, коронавирус не страшен. Но прошу вас быть бдительными и беречь себя. Если вам надоели салаты – мы собрали все мероприятия в одном месте, - написал глава республики.Также он прикрепил ссылку на сам сайт, где указаны новогодние мероприятия во всех районах Башкирии.