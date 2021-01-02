В Башкирии в ближайшие два дня ожидается холодная, морозная погода, сообщает «Башгидрометцентр». 3 и 4 января в республике обещают также гололедицу, ветер и небольшой снег.Метеорологи обещают, что 3 января будет снегопад, гололедица и юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью -9,-14°, местами -16,-21°, днем -7,-12°, местами до -17°.4 января также по прогнозу ожидается небольшой снег, который ночью местами может дойти до умеренного. Ветер будет в этот день уже южный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях до -15,-20°, днем -6,-11°.