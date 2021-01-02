Госкомитет по ЧС передает, что в Башкирии только за один день,1 января, на горках пострадали трое детей. Одному из них было всего три года.По информации спасателей, в селе Мурсалимкино Салаватского района пострадала 9-летняя девочка. Сообщается также о том, в Уфе получил травму во время катания 3-летний мальчик. Еще один ребенок – 6-летняя девочка обратилась за помощью после катания на горке в селе Канлы-Туркеево Буздякского района.В ведомстве обратились к жителям региона быть внимательнее и осторожнее во время зимних развлечений.