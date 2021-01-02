Сегодня, 2 января, на сайте МЧС Башкирии появилась информация о резком ухудшении погодных условий. В ведомстве предупредили о гололедице и гололеде. Непогода наступит 3 января, сообщили в МЧС со ссылкой на «Башгидрометцентр».В связи с ухудшенными погодными условиями жителей региона попросили быть осторожными. Пешеходам порекомендовали не торопиться во время передвижения и наступать на всю подошву. Пожилым людям посоветовали использовать трость с резиновым наконечником или палку с шипами.Осторожное поведение, по мнению МЧС, актуально и на дорогах. Водителей попросили не превышать скоростной режим, а пешеходов быть внимательными.