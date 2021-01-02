Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях поделился с жителями республики информацией о том, что 15 женщин региона стали мамами. Всего, рассказал глава, на свет появились 15 детей – шесть мальчиков и девять девочек.– Первой на свет в 00.30 появилась девочка. Ее вес 3500 граммов, рост - 52 см. Приняли малышку врачи нашего перинатального центра. Девочку с мамой после выписки ждут дома в селе Нижегородка Уфимского района, – написал Радий Хабиров.В своем посте он также пожелал новорожденным и всем детям республики счастья и здоровья.