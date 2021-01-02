Сегодня, 2 января, руководитель Башкирии Радий Хабиров решил порадовать своих подписчиков трогательной фотографией своей жены. Глава республики опубликовал фотографию спящей Каринэ Хабировой, сопроводив это фото доброй подписью. На кадрах видно, что сейчас первая леди находится на довольно поздних сроках беременности. На фотографии она сладко спит на диване, облокотившись на подлокотник. Рядом с ней лежит пульт от телевизора и чай с выпечкой.«Всей семьей ходим на цыпочках, мама уснула. Всем семьям мира и добра!» – прокомментировал руководитель региона, – прокомментировал Радий Хабиров.