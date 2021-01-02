Жители Уфы вчера, 1 января, могли наблюдать необычный забег. На улицы столицы вышли на пробежку три полуголых местных жителя. Как выяснилось со слов одного из участников забега, таким образом мужчины пропагандируют здоровый образ жизни.– Вот эти ненормальные люди сейчас собираются бежать с полуголым торсом, а у меня сегодня будет пятый, юбилейный забег с голым торсом, – рассказал Марсель Ширьязданов. По его словам, первый раз он вышел в таком виде на пробежку один и совершенно спонтанно еще в 2017 году. С тех пор это стало традицией на каждое 1-е января. В этот раз к нему присоединились двое друзей.– Не нарушаем традиции. Будьте здоровы, укрепляйте его [организм] в этом году, да и вообще по жизни, – пожелал он всем жителям Уфы и Башкирии.