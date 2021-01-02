В МЧС по Башкирии сообщили, что минувшей ночью с 1 на 2 января произошло три смертельных пожара, в которых погибли жители республики.Информация о первом пожаре в селе Канлы-Туркеево Буздякского района поступила в управление в 1:18. Когда спасатели прибыли на место, то увидели возгорание в бревенчатом доме на улице Чермасанской. Огонь удалось потушить полностью только через два часа – в 3:30. Уже во время разбора конструкций на месте происшествия был обнаружен труп 48-летнего мужчины.Уже утром 2 января в 8:14 стало известно о пожаре на Интернациональной улице в Уфе. Как выяснилось, горел металлический вагончик. Возгорание ликвидировали в 8:34. На месте происшествия нашли погибшую 62-летнюю женщину.Еще один смертельный пожар произошел сегодня утром, в 10:21 на улице Пушкина в селе Инзер Белорецкого района. В жилом доме после тушения пожара нашли тело 61-летнего мужчины.