Очевидцы сообщили о нападении в Туймазах. На девушку с ножом 1 января набросился неизвестный около продуктового магазина на улице Чехова, 8. Со слов свидетелей случившегося, пострадавшей удалось выжить.– Сегодня в районе 13:40 совершено преступление с ножевым ранением. Девушка в возрасте от 25 до 30 лет доставлена в городскую больницу, – написала очевидица под постом выложенной фотографией.О состоянии жертвы нападения в настоящий момент никакой информации нет. Со слов местных жителей, девушка сама из другой области, с ножом на нее набросился, вероятнее всего, муж или друг.