Жители Башкирии во время новогоднего фестиваля Terra Zima могут получить ценные призы. Всего победителям выделено 300 тысяч рублей. Вчера, 1 января, на площади перед конгресс-холлом «Торатау» прошел фестиваль карнавальных костюмов. Обладательница лучшего костюма выиграла iPhone 12. Девушка в качестве образа выбрала святую Целестину – персонаж игры Warhammer.Сегодня, 2 января, участники фестиваля могут получить 50 тысяч рублей за лучшее чаепитие на конкурсе самоваров. Еще 30 тысяч рублей можно выиграть на лыжно-лучном биатлоне.Завтра, 3 января, пройдут парад Снегурочек. Самая красивая получит приз в размере 100 тысяч рублей.Такую же сумму можно выиграть и 4 января на конкурсе лучшего конно-санного экипажа на параде.