Метеорологи представили долгосрочный прогноз погоды на январь 2021 года в Башкирии. Стоит сразу оговориться: пока этот прогноз предварительный и примерный, так как точно предсказать погоду можно не более чем на три-пять дней.По предварительному прогнозу, в январе жителей республики ждут умеренные морозы от -8 до -12 градусов Цельсия в дневное время суток и от -14 до -19 градусов в ночное время. Примечательно, что ясных дней в регионе практически не будет – весь второй месяц зимы ожидается пасмурная или облачная погода. Предположительно, ясными будут только два дня – 14 и 28 января.По прогнозам синоптиков, начиная с 10 января 2021 года на республику обрушатся снегопады, которые не прекратятся вплоть до конца месяца. Все это время в Башкирии будут задувать южные ветра скоростью до 4,2 метров в секунду.