Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова поделилась со своими подписчиками, как она встретила Новый 2021 год. В свое аккаунте в Инстаграм она пожелала, чтобы этот год подарил всем возможность стать лучше и осуществить свои желания и мечты.- И пусть каждый сможет сказать себе в конце «Это был хороший, успешный год для меня!», - написала Каринэ Хабирова.Супруга главы Башкирии также рассказала, как она и ее семья встретили Новый год.- А у нас в этом году все как в детстве: елка, украшенная детьми, суета в Новогоднюю ночь, родители и Оливье, - написала у себя на страничке первая леди республики.