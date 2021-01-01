В дни длинных новогодних каникул 2021 года в Башкирии будет ограничена продажа алкоголя. Как уже писала ранее «Комсомолка», принятый в конце 2019 года республиканский закон о запрете на торговлю спиртным в определенное время продолжает действовать. Так, в предстоящее воскресенье, 3 января, по всей Башкирии спиртное нельзя будет купить ни в одном магазине – в этот день действует полный запрет.В следующие три дня, 4, 5 и 6 января спиртное можно будет купить только с 10:00 до 14:00. После обеда магазины также должны закрыть витрины с алкоголем.Как известно, с инициативой ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники выступил еще весной 2019 года глава Башкирии Радий Хабиров. В конце того же года закон был принят Госсобранием-Курултаем республики.