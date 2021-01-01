За прошедшие сутки в Башкирии в пожарах погибли пятеро мужчин. Все ЧП произошли в разных районах и городах республики. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, возгорания фиксировали с самого утра 31 декабря. Возраст погибших от 57 до 80 лет.Самый ранний из произошедших пожаров произошел 31 декабря в 11:31 в многоэтажке по улице Шахтостроительной в Кумертау. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны спасли из опасной зоны 12 человек, а еще 8 эвакуировались самостоятельно. В результате пожара пострадал 82-летний мужчина. Его срочно госпитализировали в Кумертаусскую ЦРБ.В 13:51 31 декабря пожар вспыхнул в многоэтажке по улице Кремлевской в Уфе. Прибывшие на вызов сотрудники экстренной службы спасли 10 человек. В ходе тушения был обнаружен погибший 60-летний мужчина.Вечером 31 декабря произошел пожар в селе Сабурово в Чишминском районе Башкирии – загорелся строительный вагончик. При разборе места пожара было обнаружено тело 57-летнего мужчины.В 20:23 31 декабря в деревне Бикбулатово Кугарчинского района Башкирии загорелся жилой дом по улице Гафури. Бревенчатый дом потушили в 20:46 сотрудники пожарной службы. В ходе тушения обнаружили тело 80-летнего мужчины.В новогоднюю ночь произошли еще два пожара: в многоэтажке по улице Октябрьской в Салавате и в частном доме в поселке Чишмы. В первом случае пожарные спасли из опасной зоны 10 человек и эвакуировали еще пятерых. В квартире обнаружили тело 57-летнего мужчины. Во втором пожаре в Чишмах спасли 89-летнюю женщину. В результате этого пожара погиб 62-летний мужчина.