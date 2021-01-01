В первый день 2021 года в Башкирии установилась умеренно морозная погода без осадков. Синоптики уточняют, что 1 января по республике ожидается пасмурная погода, ветер южный и юго-восточный до 2,9 метров в секунду. Световой день продлится 7 часов 20 минут – закат ожидается в 16:59 часов.По данным метеорологов, днем в Башкирии температура воздуха составит -9, -7 градусов Цельсия, а к вечеру похолодает до -10, -8 градусов. Атмосферное давление ожидается на уровне 767-768 миллиметров ртутного столба. Влажность составит 88%.Ранее синоптики представили прогноз погоды на все новогодние праздники и спрогнозировали в ближайшие дни снегопады.