Глава Башкирии Радий Хабиров в новогоднюю ночь поздравил жителей республики с Новым 2021 годом. В своем обращении он подчеркнул, что нынешнее поздравление – одно из самых непростых.- Для всех нас это был год очень тяжёлых испытаний. И мы вместе с вами их прошли. Наша республика показала, прежде всего, запас огромной человеческой прочности, - заявил Радий Хабиров.Также глава республики отметил, что «мы прошли год с наименьшими потерями и были одними из самых успешных в нашей стране по борьбе с коронавирусной инфекцией». По словам Хабирова, этого удалось добиться благодаря тому, что каждый житель Башкирии проявил своим самые лучшие качества – сострадание и взаимопомощь.- Я лично увидел, как совсем не богатые люди отдавали свои деньги, время, чтобы помочь тем, кто в этом очень остро нуждается. Я видел чиновников, которые работали волонтёрами, которые бежали и сдавали плазму, чтобы помочь совсем не известным им людям спасти их жизнь. Я видел уже состоявшихся, вполне богатых бизнесменов, которые на очень дорогих машинах просто развозили продукты пожилым людям, врачам, многодетным семьям, - отметил глава Башкирии.Не забыл Радий Хабиров отдельно выделить и главных героев ушедшего 2020 года – врачей и медицинских работников.- И, конечно, я видел врачей. Самых разных – совсем ещё юных студентов медуниверситета и уже седовласых профессоров, которые участвовали в самом настоящем сражении с этой болезнью и бились, падая с ног, за здоровье людей, - подчеркнул Хабиров.В завершении своего новогоднего обращения глава Башкирии поздравил всех жителей республики с Новым годом.- Я ещё раз благодарю всех за то, что мы были вместе. За то, что мы верим друг другу. За уверенность, что всё у нас получится.Дорогие земляки! Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия. И ещё раз говорю вам огромное спасибо. Яны йыл менэн, дорогие друзья! С Новым годом, дустар! — завершил праздничную речь Радий Хабиров.