Погода в новогодние праздники в Башкирии будет ясной и умеренно холодной. По прогнозам синоптиков, до 5 января включительно днем ожидается до -9 градусов мороза, а ночью около -11, -15 градусов. Обильных осадков синоптики не обещают, но небольшой снег может выпасть по всей республике.Ближайшие снегопады прогнозируются 4 и 5 января, после чего небо снова прояснится и выглянет солнце. Особенно солнечно будет на севере республики, в остальной части будет преимущественно облачно.Во второй половине новогодних праздников, начиная с 6 января, в республику придут морозы. Сначала дневная температура понизится до -11 градусов, потом до -16. В Рождество, 7 января, будет морозно и солнечно: термометры покажут до -19 градусов днем и до -23 ночью. В последующие дни каникул погода ожидается пасмурная.