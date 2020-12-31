Жизнь медведя Тишки, спасенного грибниками от голодной смерти в клетке, наконец стала налаживаться. Из-за суровых условий, в которых жил Тихон, он ни разу за 23 года не впадал в спячку. Это очень беспокоило фермера Хасана Идиятуллина, взявшего мишку к себе на попечение. Мужчина построил для Тишки просторный вольер и стал кормить его, чтобы косолапый скорее восстановился. С приходом холодов спасители обустроили для Тишки берлогу, надеясь, что медведь наконец сможет спокойно отоспаться до весны, и их забота дала плоды.- Спешим Вас обрадовать, что он [Тихон] лег в спячку и скорее всего проснется уже только весной! - написал Хасан Идиятуллин в соцсетях сегодня, 31 декабря.К посту мужчина прикрепил видеозапись, на которой видно, что косолапый мирно спит на сене, которым утеплили его зимнее убежище.- Тишка, как все остальные медведи, встречает год быка в глубоком сне, в тишине, тепле, уюте, - комментирует видео за кадром Хасан Идиятуллин.