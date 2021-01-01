В предпоследний день года, 30 декабря, в службу спасения с телефона без сим-карты позвонила девушка. Она представилась именем Виктория и сообщила, что вместе с 4-летним ребенком она потерялась в лесу около деревни Янги-аул Абзелиловского района Башкирии. Самой девушке, по ее словам, 19 лет.Как стало известно «Комсомольской правде - Уфа» от информированного источника, на поиски девушки и ребенка вышли 50 сотрудников полиции, семеро сотрудников МЧС и столько же волонтеров.Информацию о поисках подтвердили в региональном МЧС. Как сообщили спасатели, девушка оказалась в лесу вместе с младшим братом. К поискам, помимо полиции и МЧС, присоединились волонтеры «Лизы Алерт».Как выяснилось позднее, вызов был ложным - ни девушка, ни ребенок не нуждались в помощи спасателей. Информацию об этом «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе МЧС по Башкирии. К счастью, с жевушкой и малышом все хорошо.