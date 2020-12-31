В ночь на 1 января погода в Башкирии обещает быть умеренно морозной и преимущественно ясной. По сообщениям синоптиков, местами в регионе может выпасть небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -11,-16 градусов, а значит, желающим посмотреть новогодний салют и поучаствовать в гуляниях, стоит одеваться теплее. В некоторых районах Башкирии ночью может подморозить до -20,-25 градусов.Первый день нового 2021 года обещает быть умеренно холодным: термометр покажет -7,-12 градусов, лишь кое-где температура упадет до -17 градусов. Ветер будет южный, умеренный.По мнению метеорологов, такая погода продержится и в следующие пару дней.