Посетители уфимского торгово-развлекательного центра «Планета» вчера, 30 декабря, могли стать свидетелями преступления. Около девяти часов вечера шестеро неизвестных подошли к охраннику магазина \\"Зара\\", избили его, а затем вынесли оттуда приглянувшуюся одежду. Как стало известно \\"КП-Уфа\\" от источника в правоохранительных органах, пострадавший охранник заявил о нападении в полицию, но лиц грабителей он не запомнил - лишь общие приметы, так что опознать их мужчина не смог бы.С места происшествия изъяли вешалки и записи камер видеонаблюдения. Кроме того, специалисты сняли отпечаток руки и два следа обуви. Возбуждено уголовное дело по статье \\"Грабеж\\", ведется поиск нападавших.