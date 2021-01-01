На днях в отделение полиции Уфы пришел 68-летний уфимец. По словам пенсионера, они с супругой оказались жертвами аферистов. Все началось с обычного сообщения в социальной сети \\"Вконтакте\\". В ночь на 29 декабря некая уфимка написала его жене и предложила сообщить ей реквизиты банковской карты, чтобы получить бонусы. Доверчивая женщина поделилась данными карты, а затем осознала, что стала жертвой обмана, - со счета пропали более 350 тысяч рублей.Источник в правоохранительных органах сообщил \\"КП-Уфа\\", что аккаунт общительной горожанки, как оказалось, был взломан неизвестным лицом. Теперь злоумышленника ищет полиция. Возбуждено дело по статье 158 УК РФ - Кража.