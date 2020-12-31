Служба судебных приставов через суд добилась штрафа для директора коллекторской компании из Башкирии. Организация, которая занималась возвращением задолженности, посылала жительнице Ишимбайского района почтовые уведомления с незаконным содержанием.Как уточняет пресс-служба приставов Башкирии, эту же организацию ранее штрафовали за излишне назойливую деятельность. В этот раз персональную ответственность понесет директор коллекторской конторы.Приставы напоминают, что коллекторы имеют право звонить должнику не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Письма можно присылать не более двух раз в день, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц. Если коллекторы нарушают закон и становятся слишком назойливыми, то об этом можно сообщить все там же судебным приставам.