Накануне в башкирскую столицу прилетела Анна Семенович, однако российская исполнительница не задержалась в Уфе, а сразу отправилась в Салават. Певица была приглашена на новогодний корпоратив одного из предприятий, но не традиционный, а в формате онлайн.Позже Анна Семенович опубликовала у себя в Инстаграм запись выступления и призналась, что для нее это был первый опыт подобных выступлений.- Это мои первый онлайн корпоратив и все очень довольны. Новая реальность к нам незаметно пришла. С наступающим любимые, - подписала пост певица.К слову, совсем скоро Анна Семенович порадует и уфимцев. Секс-символ российской эстрады возглавит парад Снегурочек на зимнем фестивале «TERRA ZIMA» 3 января.