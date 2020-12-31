Поздно вечером 30 декабря в многоквартирном доме по улице Мичурина в Туймазах вспыхнул пожар. Загорелась квартира на втором этаже. Около половины второго ночи пожарным удалось справиться с огнем, увы, не обошлось без жертв. В обгоревшей квартире они обнаружили тело 59-летнего мужчины. Кроме того, 40-летняя женщина отравилась продуктами горения и была госпитализирована.Последствия пожара оказались весьма разрушительными. Огонь повредил стены и потолок в общем коридоре, а также электропроводку и трубы водоснабжения. Из здания были эвакуированы 72 человека. Большинство из них - 40 человек - поместили в пункт временного размещения, оборудованный на базе гостиницы «Башкортостан». Остальные жители, по данным МЧС по Башкирии, устроились у родственников.Причины пожара предстоит выяснить специалистам.